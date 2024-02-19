СМИ: Мбаппе в «Реале» будет зарабатывать в два раза меньше, чем в ПСЖ

У футболиста в конце сезона истечет контракт с ПСЖ, и Мбаппе не собирался его продлевать.

В «Реале» Мбаппе получит подписной бонус в размере 50 млн евро, а его ежегодная зарплата будет составлять 15-20 млн евро. Француз станет самым высокооплачиваемым игроком клуба, но в ПСЖ он зарабатывал значительно больше — после вычета налогов его оклад равнялся 34 млн евро.

Издание отмечает, что два года назад «Реал» предлагал Мбаппе существенно большую зарплату, но тот решил остаться в ПСЖ, чем привел в бешенство боссов Королевского клуба.

25-летний Мбаппе считается одним из лучших футболистов мира. Портал Transfermarkt оценивает его в 180 млн евро, выше всех — наряду с Эрлингом Холандом из «Манчестер Сити» и Джудом Беллингемом из «Реала».