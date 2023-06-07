СМИ: Месси перейдет в клуб Бекхэма

У аргентинца истекает контракт с французским ПСЖ. В последнее время стороны рассорились и решили не продлевать соглашение. Отверг Месси и выгодное в финансовом плане предложение из Саудовской Аравии.

Футболист хотел бы вернуться в «Барселону», за которую провел большую часть своей карьеры, но каталонский клуб испытывает финансовые проблемы и не может позволить себе подписать Месси.

В американский клуб 35-летнего аргентинца зазывал Дэвид Бекхэм, возглавляющий список владельцев «Интера».

В конце прошлого года Месси привел сборную Аргентины к победе на чемпионате мира. Он был признан лучшим игроком турнира.