СМИ: российские спортсмены выступят на Азиатских играх — 2023

Как сообщает издание Inside the Games, порядка 500 атлетов из России и Белоруссии смогут принять участие с соревнованиях в нейтральном статусе.

В настоящее время в столице Таиланда Бангкоке проходит 42-я генассамблея Олимпийского комитета Азии (ОСА). Там было предложено российским и белорусским спортсменам принять участие в азиатских стартах, которые пройдут в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября 2023 года.

При этом, как добавил источник журналистов в околоспортивных кругах, россияне и белорусы на на Азиатских играх — 2023 не будут претендовать на медали. Однако участие с стартах помогут атлетам пройти квалификацию на ОИ-2024 Париже.

Какой-либо информации по данному факту от российской стороны, Олимпийского комитета России в частности, в СМИ пока не поступало.