СМИ сообщили о госпитализации Николая Дроздова

Как сообщает «360», Николая Дроздова, известного телеведущего и журналиста, госпитализировали в одну из больниц.

Об этом рассказала его дочь Елена. В ходе беседы женщина сообщила, что состояние отца стабильное, и ситуация могла быть гораздо серьезнее, но благодаря своевременной госпитализации удалось предотвратить возможные осложнения.

Причины госпитализации Николая Дроздова не уточняются, но согласно информации, распространенной некоторыми СМИ, возможно речь идет о воспалительном процессе.

Также Елена рассказала, что госпитализация состоялась быстро и вовремя, поэтому «все обошлось».