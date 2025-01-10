Скончалась ведущая актриса Московского Художественного театра Евгения Добровольская

В Москве скончалась Евгения Добровольская, народная артистка России и одна из ведущих актрис МХТ. Сообщение об этом появилось в официальном телеграм-канале этого театра.

На протяжении своей карьеры Добровольская снялась в большом количестве ролей как на театральной сцене, так и в кино. Она сыграла роли в таких сериалах, как «Белая гвардия» и «Участок». Е исполнилось всего 60 лет, свой юбилей она отметила 25 декабря.

«Ни в жизни, ни в творчестве она не успокаивалась, не «бронзовела», в ней продолжала угадываться ершистая и ранимая девочка-подросток из её дебютного фильма», — указано в микроблоге.

Последний год Добровольская боролась с тяжелой болезнью. По предварительным данным, причиной ее смерти стала сердечная недостаточность. В театре пообещали, что позже сообщат о дате и месте прощания с актрисой.

Ранее сообщалось, что в Ярославле умер актер театра и кино Михаил Левченко. Он известен многим зрителям по сериалу «Слово пацана». Артист скончался в 72 года.