СМИ: восходящая звезда российского тенниса намерена сменить гражданство

Она может последовать примеру Варвары Грачевой, ставшей француженкой накануне Уимблдона.

Мирра Андреева родилась в Красноярске, затем переехала с семьей в Москву (ее старшая сестра Эрика – тоже теннисистка). Позже спортсменки перебрались в академию в Каннах. Она живет во Франции и тренируется у французского специалиста Жан-Рене Лиснара.

Андреева с этого сезона начала выступать на турнирах «Большого шлема». Она прошла два круга на «Ролан Гаррос», а на Уимблдоне сенсационно добралась до 1/8 финала. Юная теннисистка могла продвинуться и дальше: в поединке с 18-й ракеткой мира американкой Мэдисон Киз Андреева выиграла первый сет и вела во втором со счетом 4:1.