СМИ: звезду НХЛ отстранили из-за сексуальной связи с матерью одноклубника

Нападающий клуба НХЛ «Чикаго Блэкхокс» Кори Перри отстранен от игр и покинул расположение команды из-за сексуальной связи с матерью своего одноклубника Коннора Бедарда, пишет Canucks Daily.

Это могло произойти во время «материнского уик-энда», когда матери хоккеистов ездят на игры вместе с командой.

Один из самых авторитетных игроков лиги 38-летний Кори Перри подписал с «Чикаго» годичный контракт на сумму $4 млн. Он должен был стать наставником для молодой звезды «Блэкхокс» 18-летнего Коннора Бедарда, который проводит первый сезон в НХЛ.

При этом журналист Чарли Румелиотис, освещающий события в «Чикаго», назвал такую версию отстранения Перри на сто процентов ложной.

Кори Перри является обладателем Кубка Стэнли в составе «Анахайма». Также он играл в финале турнира, выступая за «Монреаль», «Даллас» и «Тампу».