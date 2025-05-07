Смолов и еще три игрока покинут «Краснодар» по окончании сезона

У российских игроков-ветеранов (всем троим — 35+ лет) истекают контракты, которые продлевать не планируется. Что касается бразильца Тормены, то у него соглашение рассчитано еще на два года, но защитник имеет интересные предложения и порывался уйти еще зимой.

Портал Transfermarkt оценивает бразильца в €7 млн, так что «Краснодар» может даже заработать на его продаже: два года назад за Тормену заплатили «Браге» €3 млн.

Из всей четверки только Тормена является постоянным игроком основы: он провел в РПЛ 21 матч, забив два гола и отдав одну передачу. Смолов сыграл в РПЛ 16 игр, выходя в основном на замену, — гол и три передачи, у Газинского три матча в РПЛ (один гол), а Дюпин играл только в Кубке России.

Ранее стало известно, что главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев пропустит важнейший матч против ЦСКА из-за дисквалификации.