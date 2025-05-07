Смолов и еще три игрока покинут «Краснодар» по окончании сезона
Инсайдер Карпов: «Краснодар» расстанется с четырьмя игроками
Фото: [ФК «Краснодар»]
Нападающий Федор Смолов, полузащитник Юрий Газинский, защитник Витор Тормена и голкипер Юрий Дюпин покинут «Краснодар» по окончании сезона, сообщил журналист и инсайдер Иван Карпов.
У российских игроков-ветеранов (всем троим — 35+ лет) истекают контракты, которые продлевать не планируется. Что касается бразильца Тормены, то у него соглашение рассчитано еще на два года, но защитник имеет интересные предложения и порывался уйти еще зимой.
Портал Transfermarkt оценивает бразильца в €7 млн, так что «Краснодар» может даже заработать на его продаже: два года назад за Тормену заплатили «Браге» €3 млн.
Из всей четверки только Тормена является постоянным игроком основы: он провел в РПЛ 21 матч, забив два гола и отдав одну передачу. Смолов сыграл в РПЛ 16 игр, выходя в основном на замену, — гол и три передачи, у Газинского три матча в РПЛ (один гол), а Дюпин играл только в Кубке России.
Ранее стало известно, что главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев пропустит важнейший матч против ЦСКА из-за дисквалификации.