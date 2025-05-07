ЦСКА и «Краснодар» проведут очный поединок без главных тренеров
Тренеры ЦСКА и «Краснодара» Николич и Мусаев пропустят матч 28-го тура РПЛ
Фото: [Марко Николич/ПФК ЦСКА]
Центральный матч 28-го тура Российской премьер-лиги ЦСКА — «Краснодар» пройдет без участия главных тренеров обеих команд.
В предыдущем туре главный тренер ЦСКА получил четвертое предупреждение в чемпионате, а главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев — восьмое. Таким образом, оба специалиста заработали автоматическую дисквалификацию.
Вероятно, руководить командами будут ассистенты — Алексей Березуцкий и Артур Оленин.
Матч ЦСКА — «Краснодар» может иметь ключевое значение для распределения медалей в чемпионате. За три тура до конца «быки» возглавляют турнирную таблицу с 61 очком, «Зенит» отстает на четыре балла, ЦСКА — на девять.
Ранее стало известно, что ближайшие матчи пропустит полузащитник «Зенита» Вендел, получивший травму задней поверхности бедра.