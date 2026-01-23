Снегоходы и ретраки на трассе: в Дубне готовятся к лыжному марафону «Николов Перевоз»

В подмосковной Дубне полным ходом идет подготовка к лыжному марафону «Николов Перевоз», который в 2026 году состоится 31 января. Соревнования пройдут по известной туристической трассе ВЕЛО1, но с важными изменениями в маршруте.

«Лыжный марафон «Николов Перевоз» — это один из спортивных брендов Дубны, каждый год этих состязаний ждут спортсмены со всей страны. Начали подготовку, готовим трассу, ждем лыжников на ярком старте», — отметил глава г.о. Дубна Максим Тихомиров.

Из соображений безопасности организаторы перенесли гонку с русла реки Дубна на твердый грунт — МЧС не разрешает проводить массовые мероприятия на льду в текущих погодных условиях. Это повлекло за собой корректировку формата: классическая дистанция в 56 км сокращена до 40 км. Старт основного маршрута будет организован у деревянной переправы Канала имени Москвы в районе Орево.

Также для участников предусмотрены укороченные трассы на 23 и 10 км, стартующие от других точек. Стиль передвижения — свободный. Важным ограничением стал возрастной ценз: к участию допускаются только спортсмены старше 17 лет.

Подготовка трасс уже началась. Организаторы используют снегоходы для укатки и разметки, а также специальную тяжелую технику — ретрак. Этот агрегат формирует на дистанции ровную, плотно спрессованную снежную подушку, что обеспечивает комфортные и безопасные условия для лыжников.