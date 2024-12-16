Сказка «Баба Яга спасает Новый год» возглавила кинопрокат в России

Премьера «Баба Яга спасает Новый год» с актрисой Людмилой Артемьевой в главной роли возглавила кинопрокат, опередив на минувших выходных прежнего лидеа — триквел «Приключения Паддингтона 3» (72,6 млн рублей), и заработав 162,2 млн рублей в России и странах СНГ, информирует портал kinobusiness.com.

На третьем месте — ещё одна новинка: мультфильм «Три кота: Зимние каникулы». В прокате он собрал 70,3 миллиона рублей.

На четвёртое место опустился сиквел «Моаны». В странах СНГ, кроме России и Белоруссии, он собрал 65,9 миллиона рублей.

Пятое место заняла комедия «Звёзды в Сибири», собравшая 42,8 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье продолжается реализация совместного проекта Министерства информации и молодежной политики Московской области и RT.Док «Смотри.Знай.Думай!», более 300 молодых людей региона посмотрели фильм Клима Поплавского «Военкоры-2: Птичник и Оля-Молодец».