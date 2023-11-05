Собаки продемонстрировали традиционные русские наряды в подмосковной Шатуре

На праздновании «Симфония народов» в честь Дня народного единства в подмосковной Шатуре овчарки из кинологической службы полиции продемонстрировали традиционные русские наряды.

«В рамках специального выступления наши собаки демонстрировали традиционные русские наряды, которые отражают богатство культуры и историю России. Собаки выглядели потрясающе в ярких национальных костюмах с элементами вышивки и узоров. Они имели свой уникальный наряд, который подчеркивал их индивидуальность и характер», — рассказала кинолог Ульяна Керделевич.

Отмечается, что на протяжении выступления Зена, Ита и Шарли не только развлекали публику, но и напоминали о важности сохранения русских традиций и наследия. Все желающие смогли сделать с ними фотографию на память.

Накануне губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил жителей региона с Днем народного единства, а также пригласил их посетить стенд Подмосковья, установленный на ВДНХ в рамках выставки «Россия».