Собаку Алена Делона не усыпят вопреки его воле

Бельгийскую овчарку Алена Делона по кличке Лубо не станут усыплять, несмотря на предсмертные распоряжения актера, сообщил Фонд Брижит Бардо со ссылкой на родственников Делона.

В 2018 году в интервью журналу Paris Match актер заявил, что завещает усыпить Лубо после своей смерти, «чтобы она не осталась одна».

После ухода Алена Делона из жизни в фонд посыпались письма обеспокоенных судьбой Лубо. Там ответили, что у собаки есть дом и семья, родственники актера о ней позаботятся.

Знаменитый французский актер Ален Делон умер в ночь с 17 на 18 августа на 89-м году жизни. Церемония похорон пройдет 24 августа в поместье Души. Актера похоронят рядом с могилами его 35 собак.