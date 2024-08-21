Актера Алена Делона похоронят в поместье Души 24 августа

Церемония похорон французского актера Алена Делона пройдет в субботу, 24 августа, сообщил BFMTV. Она начнется в 17:00 (18:00 по московскому времени) в поместье Души, расположенном в 50 километрах от Парижа. Там актер жил последние 50 лет.

О смерти секс-символа шестидесятых и восьмидесятых годов стало известно 18 августа. Актер умер на 89-м году жизни после продолжительной болезни.

По информации источника, Делон выступал против пышных похорон. Как завещал актер, на церемонии будут присутствовать только близкие ему люди — трое детей и около 40 гостей. Отмечается, что Делона захоронят рядом с могилами его 35 собак в часовне, которую он сам построил 20 лет назад.

Как сообщил BFMTV, Делон также хотел, чтобы после смерти усыпили его четвероного друга — 10-летнюю бельгийскую овчарку по кличке Лубо. Он просил, чтобы питомца похоронили вместе с ним. Несмотря на это, семья актера не стала выполнять эту просьбу из-за реакции зоозащитников.

Кроме того, как сообщил источник, в списке приглашенных на церемонию похорон нет сиделки и сожительницы Делона Хироми Роллен. В 2023 году дети актера обвинили ее в жестоком обращении с отцом. Женщина все обвинения в свой адрес отвергла.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье умерла медсестра, которая лечила Михаила Горбачева. Женщине было 105 лет.