Собчак иронично спросила у Пашиняна, когда он включит песни Михаила Круга

Российская журналистка и блогер Ксения Собчак иронично высказалась в адрес премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Свой комментарий она опубликовала в телеграм-канале «Кровавая барыня».

Поводом для реакции стало видео, опубликованное главой армянского правительства, где он использовал композицию Survivor. Он завершил ролик жестом в форме сердца и словами с пожеланиями доброго утра и любви.

Собчак в саркастической манере поинтересовалась, когда же Пашинян планирует включить в своем следующем видео песню известного российского шансонье.

«Михаила Круга он включит уже наконец или сколько еще ждать, я не понимаю?», — написала она.

При этом журналистка напомнила о предыдущем ролике армянского политика, набравшего популярность в начале октября, где тот с грустью слушал песню «Прости меня, моя любовь»* певицы-иноагента Земфиры*.

*Министерством юстиции РФ внесена в перечень иностранных агентов.