Инстасамка резко высказалась о преображении Ивлеевой после скандала с «голой вечеринкой»

Российская исполнительница Инстасамка (настоящее имя — Дарья Еропкина), прокомментировала в интервью Ксении Собчак изменения в образе и деятельности блогерши Насти Ивлеевой. Видео с общением звезд появилось на YouTube-канале «Осторожно: Собчак».

Журналистка обратила внимание на то, что Ивлеева, подобно Инстасамке, отказавшейся от исполнения композиций со спорным содержанием, также трансформировала свой публичный образ и теперь участвует в проектах, связанных с сельской тематикой, вместо организации «провокационных» мероприятий.

«Со мной подобного точно не случится, я не собираюсь играть роль святой», — заявила Еропкина.

При этом певица подчеркнула, что внешний облик Ивлеевой остается безупречным. Она отметила, что история со скандальной «голой вечеринкой» стала для нее антипримером для подражания.

В ходе интервью Инстасамка также не смогла сдержать эмоций и расплакалась, рассказывая о чувстве стыда, которое она испытывает за тексты своих прежних песен.

Ранее депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов резко осудил участие рэперши Инстасамки в заседании Общественной палаты РФ, где обсуждались права детей в интернете.