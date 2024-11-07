Собчак получила на день рождения картонную фигуру Путина с цветами

В своем телеграм-канале Собчак рассказала об оригинальном подарке от матери.

Во вторник, 5 ноября, журналистка и телеведущая Ксения Собчак отметила день рождения. Ей исполнилось 43 года.

Родительница подарила дочери картонную фигуру президента РФ в полный рост с букетом цветов. Собчак была в восторге от подарка.

«Мама у меня — лучшая на свете. Чувство юмора — пушка! С утра неодетая, лохматая выхожу и, с моим зрением минус 4, вижу реального Владимира Владимировича. День рождения начался с тонуса во всем теле, скажу я вам», — написала она.

Напомним, что Ксения Собчак воспитывает семилетнего сына Платона от актера Максима Виторгана. Она утверждает, что расставание родителей прошло для мальчика довольно мягко. По словам Собчак, ни она, ни ее бывший супруг, никогда не манипулировали ребенком, поэтому смогли сохранить хорошие отношения.

Ранее сообщалось о том, что суд удовлетворил иск Собчак к Соколову и лишил его права пользования квартирой.