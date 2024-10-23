Суд удовлетворил иск Собчак к Соколову и лишил его права пользования квартирой

Пресненский суд Москвы лишил мужчину по фамилии Соколов права пользоваться квартирой телеведущей и блогера Ксении Собчак, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Ранее Собчак подала иск в Пресненский суд. Она обратилась с требованием признать Соколова утратившим право пользования жилым помещением.

Суд также обязал Соколова снять свою регистрацию по адресу нахождения квартиры. Другие детали иска и обстоятельства дела остались неизвестными, так как информация, затрагивающая личные данные сторон, не была раскрыта в ходе судебного заседания.

В феврале 2023 года Собчак объявила о своем намерении подать в суд на телеканал НТВ в связи с выходом двухсерийного фильма о ее жизни. Телеведущая хотела привлечь к ответственности журналистов за клевету и за использование ее материалов из социальных сетей, а также защитить свои честь и достоинство.

В ответ на это НТВ попросил телеведущую и блогера предоставить результаты экспертизы, подтверждающие наличие у нее чести и достоинства.

Ранее адвокат Сергей Жорин объяснил, почему певицу Глюкозу могут поставить на учет в наркодиспансер.