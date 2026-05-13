«30 лет пытался решить все миром»: Максим Фадеев впервые высказался о задержании Линды

Известный российский продюсер Максим Фадеев спустя сутки после задержания певицы Линды (настоящее имя — Светлана Гейман), наконец, высказался, сообщает Super.ru. Он опубликовал комментарий, в котором признался: он сожалеет, что конфликт вокруг авторских прав перешел в уголовную плоскость. Но, по его словам, другого выхода не осталось.

Фадеев подчеркнул, что не будет комментировать процессуальные действия. Правовую оценку, заявил он, должны давать следствие и суд. Сам продюсер намерен держаться в стороне от громких заявлений о том, как именно проходят обыски и допросы.

«На протяжении 30 лет я пытался урегулировать этот вопрос мирно через ее [Линды] представителей — Кувшинова, Черкасова (который сейчас в СИЗО), но результата это не дало. Речь идет не о запретах и не о публичной войне, а о защите моих авторских прав и той части смежных прав, которая мне принадлежит», — отметил Фадеев.

Продюсер уверен: такие споры должны решаться фактами, документами и независимой экспертизой, а не публичными перебранками.

Напомним, Линду задержали в Москве 12 мая. Ее подозревают в подделке документов и незаконном переоформлении прав на музыкальные композиции, принадлежавшие Фадееву. Певицу допросили, а поздно ночью выпустили из отделения. От комментариев для прессы она отказалась.

