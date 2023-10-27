Собянин: столица готова принимать выставку-форум «Россия»

Москва готова принимать международную выставку-форум «Россия», заявил в соцсетях мэр столицы Сергей Собянин. Мероприятие стартует 4 ноября и продлится до 12 апреля.

В проведении мероприятия будет задействовано 67 объектов ВДНХ, общая площадь которых составит 265 тысяч квадратных метров. В рамках подготовки к выставке было установлено 12 трансформаторных подстанций. Также проложили кабельные линии общей протяженностью 21 километр.

Кроме того, для удобства гостей на территории будет курсировать бесплатный транспорт.

Сообщается, что в рамках мероприятия заключат брак инженер-проектировщик Елена Тумурова и заводчанин Марк Прасоло из Иркутской области. Церемония бракосочетания объединит бурятскую и русскую традиции. Свадьба пройдет в сопровождении творческих коллективов Иркутской области.