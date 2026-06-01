Соболев рассказал, как его подхлестнула конкуренция с Джоном Дураном

Нападающий «Зенита» Александр Соболев в интервью «Матч ТВ» рассказал, как на его игру повлиял приход в клуб звездного олимпийского форварда Джона Дурана. Трансфер колумбийца в Санкт-Петербург вызвал большой резонанс, однако Дурна провалился в «Зените», проиграв конкуренцию за место в основе Соболеву.

Российский нападающий после зимней паузы наколотил восемь мячей и с 13 голами (10 в РПЛ, три в Кубке России) стал лучшим бомбардиром петербургского клуба.

«Приход Дурана на 100 процентов повлиял. Джон — хороший парень, но конкуренцию я у него, получается, выиграл. И, конечно, это интересно было сделать в соперничестве с человеком, чья трансферная стоимость оценивается в 70 миллионов евро. Получил от этого удовольствие», — признался Соболев.

«Зенит» брал Дурана в аренду у «Аль-Насра». Зимой 2025 года саудовский клуб приобрел нападающего у «Астон Виллы» за баснословные €77 млн. На данный момент стоимость колумбийца на портале Transfermarkt упала до €15 млн, а ее максимальным значением было €40 млн.

