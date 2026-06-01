10 лет войны и скорое совершеннолетие близнецов: спор Джоли и Питта за опеку скоро завершится

Многолетняя судебная сага между голливудскими звездами Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом, которая длилась почти десять лет, наконец, приближается к финалу, сообщает Page Six.

Отмечается, что главный предмет спора — опека над детьми — скоро потеряет актуальность. Через несколько недель близнецы Вивьен и Нокс Джоли-Питт достигнут совершеннолетия. Как только это произойдет, соглашение об опеке автоматически прекратит свое действие.

Напомним, что судебные разбирательства между актерами начались еще в сентябре 2016 года. Тогда Джоли подала на развод, выдвинув против мужа обвинения в жестоком обращении и насилии. С тех пор бывшие супруги вели ожесточенную борьбу за право воспитывать шестерых детей: Мэддокса, Пакса, Захару, Шайло и близнецов Вивьен и Нокс. Долгие годы адвокаты представляли интересы каждой из сторон, а пресса смаковала каждую деталь.

Сейчас отношения Брэда с его наследниками, мягко говоря, оставляют желать лучшего: контакты очень ограничены. Более того, многие дети уже не хотят носить фамилию знаменитого отца. Например, накануне Мэддокс официально подал документы на отказ от фамилии «Питт».