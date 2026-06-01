Остановка дыхания и отек Квинке: кому категорически нельзя есть персики

На рынках и в магазинах уже появились первые персики нового урожая. Несмотря на репутацию полезного сезонного фрукта, в некоторых случаях они способны вызвать тяжелую аллергическую реакцию и серьезно ухудшить самочувствие. Кому стоит ограничить употребление персиков и какую пользу они приносят организму, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал диетолог Ольга Валикова.

Чем полезны персики

По ее словам, персики содержат большое количество витаминов А, С и Е, а также калий, магний и пищевые волокна.

«Персики помогают поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы, способствуют нормализации пищеварения и помогают организму бороться со свободными радикалами. Кроме того, они содержат много воды и хорошо подходят для летнего рациона», — пояснила эксперт.

По словам специалиста, регулярное употребление персиков в умеренном количестве помогает поддерживать водный баланс и может положительно влиять на состояние кожи.

Кому фрукт противопоказан

Однако далеко не всем этот фрукт подходит одинаково хорошо. Как отметила Валикова, наиболее опасны персики для людей с аллергией на косточковые культуры.

«В тяжелых случаях аллергическая реакция может привести к отеку Квинке и затруднению дыхания. Такие состояния требуют немедленной медицинской помощи и потенциально опасны для жизни», — предупредила диетолог.

Также осторожность следует соблюдать людям с сахарным диабетом, поскольку персики содержат природные сахара. Контролировать количество фрукта в рационе рекомендуется и тем, кто страдает хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта в стадии обострения.

Почему не стоит покупать самые ранние плоды

Эксперт обратила внимание, что первые партии фруктов нередко собирают недозрелыми для транспортировки.

«При выборе персиков стоит обращать внимание на аромат и внешний вид. Слишком твердые плоды могут оказаться недозревшими и менее вкусными. Кроме того, важно тщательно мыть фрукты перед употреблением», — подчеркнула Валикова.

Специалист добавила, что здоровому человеку достаточно съедать один-два персика в день, чтобы получить пользу от сезонного продукта без лишней нагрузки на организм.

