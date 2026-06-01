В Госдуме снова предложили сделать 1 сентября выходным днем

В Госдуме вновь предложили сделать 1 сентября нерабочим днем, компенсировав дополнительный выходной сокращением новогодних каникул. Инициативу озвучил депутат Николай Новичков. Председатель Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в беседе с интернет-изданием « Подмосковье сегодня » заявила, что готова поддержать законопроект, если он официально поступит на рассмотрение.

При этом парламентарий признала: пока документ в нижнюю палату не вносился. Она напомнила, что идея звучит ежегодно в разном исполнении, но неизменно упирается в отрицательные заключения кабинета министров.

«Эта инициатива звучит ежегодно, в разном исполнении депутатов разной фракции, но ни разу не была отвергнута правительством. Правительственные заключения на этот законопроект говорят о том, что это нужно согласовывать на трехсторонней комиссии с работодателями. Как правило, работодатели идут навстречу родителям и отпускают их», — рассказала Останина.

Однако, по ее мнению, сложившейся практики недостаточно.

«Я на стороне тех, кто пытается законодательно это урегулировать, и, если этот законопроект будет внесен в Государственную Думу, я его поддержу», — заявила депутат.

Тем временем с 1 июня Социальный фонд России начал прием заявлений на новую семейную выплату — возврат части уплаченного НДФЛ для работающих родителей, воспитывающих двух и более детей. Однако, по оценкам парламентариев, семья из четырех человек подпадает под критерии при совокупном годовом доходе около 1,28 миллиона рублей, а при средней зарплате по стране право на выплату может быть утрачено.