На «горячую линию» БТИ Московской области с начала года поступило более 40 тыс. звонков

С начала года специалисты «горячей линии» БТИ Московской области обработали свыше 40 тыс. обращений от жителей региона. Такой высокий показатель наглядно демонстрирует, что услуги ведомства остаются крайне востребованными, а граждане доверяют государственной поддержке в вопросах недвижимости. Об этом сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области.

Операторы кол‐центра работают ежедневно с 8:00 до 20:00. Они готовы помочь владельцам квартир, домов и земельных участков разобраться в нюансах законодательства и оперативно решить самые разные вопросы. Ключевая задача службы — сделать оформление документов максимально простым и избавить людей от лишних бюрократических сложностей.

Анализ поступивших запросов показал, какие темы особенно актуальны для жителей Подмосковья: техническая инвентаризация, подготовка технических планов, межевание земельных участков, согласование перепланировок, изменение статуса недвижимости.

С «горячей линией» БТИ Подмосковья можно связаться по телефонам 8(800)444‐96‐50, +7(498)602‐31‐14 и +7(498)568‐88‐88.

