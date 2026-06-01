Венера, Юпитер и серебристые облака: ученый назвал даты редких небесных явлений в июне

Июньское небо приготовило россиянам настоящий звездный спектакль. Ученый Александр Алексеев назвал даты, когда можно будет увидеть сближение Венеры и Юпитера, а затем к ним присоединятся Меркурий и Луна. Бинокль не обязателен — яркие планеты будут видны невооруженным глазом. Но если хотите деталей, оптику лучше приготовить. Об этом сообщает Lenta.ru.

Научный сотрудник ГМИК имени Циолковского Александр Алексеев рассказал о главных небесных событиях июня. Кульминация — 9 июня. Венера и Юпитер окажутся рядом на вечернем небе. Уникальное зрелище можно будет наблюдать без телескопа. Хотя в бинокль или небольшой телескоп картинка станет еще эффектнее.

Но это не все. 15 июня к дуэту планет добавится Меркурий. А 17 июня между Венерой и Юпитером пройдет Луна. Такое соседство светил случается не часто. 21 июня наступит летнее солнцестояние — самый длинный день года. А 30 июня — полнолуние. Весь месяц можно любоваться и серебристыми облаками. Этот эффект возникает, когда солнце опускается не очень низко за горизонт, подсвечивая облака на большой высоте.

Алексеев советует не пропустить вечерние часы в первой половине июня. Выбирайте место с открытым западным горизонтом, подальше от ярких городских огней. И не забывайте про фотоаппарат — такие кадры выпадают редко. Июньское небо обещает быть щедрым на чудеса. Главное — вовремя поднять голову вверх.

