«Инструменталисты — самостоятельные герои сцены»: почему Петр Дранга требует изменить роль оркестровых музыкантов?

Заслуженный артист РФ, известный российский музыкант и композитор Петр Дранга поделился своим видением роли оркестровых исполнителей. В интервью ТАСС он заявил , что инструменталисты не должны оставаться лишь тенью солистов.

По его мнению, инструментальная музыка требует колоссальной подготовки и дисциплины, но часто воспринимается публикой как простой фон или аккомпанемент.

«Мне кажется неправильным, когда оркестр уходит на второй план и становится просто сопровождением для артиста на сцене. Инструменталисты должны быть самостоятельными героями», — отметил Петр.

Дранга убежден, что ситуацию можно и нужно менять. И здесь без активной поддержки музыкальной индустрии не обойтись. Он считает, что инструментальное искусство способно быть самодостаточным даже в эстрадном формате.

Однако, по словам музыканта, для этого требуется создать инфраструктуру: проводить специализированные фестивали, привлекать продюсеров, организовывать концертные площадки.

