«Инструменталисты — самостоятельные герои сцены»: почему Петр Дранга требует изменить роль оркестровых музыкантов?
ТАСС: Петр Дранга считает, что оркестранты не должны быть лишь сопровождением
Фото: [соцсети]
Заслуженный артист РФ, известный российский музыкант и композитор Петр Дранга поделился своим видением роли оркестровых исполнителей. В интервью ТАСС он заявил, что инструменталисты не должны оставаться лишь тенью солистов.
По его мнению, инструментальная музыка требует колоссальной подготовки и дисциплины, но часто воспринимается публикой как простой фон или аккомпанемент.
«Мне кажется неправильным, когда оркестр уходит на второй план и становится просто сопровождением для артиста на сцене. Инструменталисты должны быть самостоятельными героями», — отметил Петр.
Дранга убежден, что ситуацию можно и нужно менять. И здесь без активной поддержки музыкальной индустрии не обойтись. Он считает, что инструментальное искусство способно быть самодостаточным даже в эстрадном формате.
Однако, по словам музыканта, для этого требуется создать инфраструктуру: проводить специализированные фестивали, привлекать продюсеров, организовывать концертные площадки.
Ранее народный артист РСФСР певец Лев Лещенко назвал песню точным отражением действительности.