Мистическое заявление: экзорцист заявил о росте демонической активности на Западе

Канадский католический священник и экзорцист Карлос Мартинс рассказал о встрече, которая, по его словам, убедила его в существовании дьявола*, пишет Daily Mail. Мартинс, родившийся в Канаде, проводил экзорцизмы по всему миру и утверждает: страшнее всего в таких случаях не левитация и не пугающие звуки, а психологическая игра, которую, как он считает, ведет зло.

В подкасте The Exorcist Files священник заявил, что еще до прихода в церковь, когда он был атеистом, его якобы преследовал демон*, называвший себя Confusion — «Смятение». По словам Мартинса, демоны* обычно скрывают настоящие имена, но эта сущность будто возвращалась в разные периоды его жизни.

Особенно жуткий эпизод, по его словам, произошел во время первого экзорцизма, который он наблюдал еще семинаристом. Тогда демон* якобы произнес: «Ты должен был быть одним из нас». Мартинс утверждает, что в этот момент понял: это та же сила, которая, как он считает, преследовала его раньше.

Священник говорит, что демоны* могут ссылаться на личные события человека, о которых никто другой не знает, будто показывая: «Мы наблюдали за тобой». По его версии, это нужно, чтобы находить слабые места и подбирать самые сильные искушения.

Мартинс также утверждает, что в начале карьеры видел левитирующие стулья и людей, но со временем перестал пугаться. По его словам, такие явления рассчитаны прежде всего на новичков — чтобы сломать их страхом и заставить отступить.

Тем не менее подтверждений подобным мистическим случаям с точки зрения науки нет, и так или иначе, так что пока нет причин опасаться появления внезапных потусторонних сил.

