Почти 4 тыс. жителей Подмосковья прошли бесплатный онкоскрининг

С начала 2026 года бесплатный онкоскрининг в ходе Дней открытых дверей в Центрах амбулаторной онкологической помощи прошли более 3,5 тыс. жителей старше 18 лет, один из таких дней прошли в минувшую субботу. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Ранняя диагностика онкологических заболеваний напрямую влияет на результат: чем быстрее найдена болезнь, тем больше шансов у человека вернуться к обычной жизни», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, в субботу обследование прошли 622 человека. В результате у 10 из них была заподозрена патология, их направили на углублённую диагностику.

В рамках мероприятия пациенты могут получить консультацию онколога, пройти диагностику новообразований кожи, скрининг для выявления рисков рака дыхательной и пищеварительной систем и не только. Узнать подробнее о работе онкологической службы в Подмосковье можно на онкопортале Минздрава.

