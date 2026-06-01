В случае явной угрозы со стороны НАТО Россия будет действовать на опережение. Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил: первый удар придется по носителям ядерного оружия. В списке — баллистические ракеты шахтного базирования во Франции и атомные подводные лодки Великобритании. Об этом сообщает Lenta.ru.

Депутат подчеркнул, что российские системы слежения отслеживают эти цели в любой точке мира. Они будут уничтожены в случае явного конфликта и нападения на РФ. По его словам, обычная война быстро перерастет в ядерную, поэтому Москва не будет ждать.

Целями могут стать и объекты топливной инфраструктуры НАТО — трубопроводная система CEPS в Центральной Европе. Однако парламентарий считает приоритетом именно ядерные арсеналы.

Колесник также высмеял заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину. Он резюмировал, что победителей в этой войне не будет, но мы еще поживем, у нас территории хватает, а Европа пусть подумает. Заявление прозвучало на фоне сообщений Spiegel о планах НАТО строить военные трубопроводы в Германии. Москва ясно дает понять: ответ будет мгновенным и по самым чувствительным целям.

