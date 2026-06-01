Популярный сериал «Эйфория» закрыли после третьего сезона

Культовый подростковый сериал «Эйфория» официально завершился. Сценарист и режиссер Сэм Левинсон сообщил о закрытии шоу в подкасте The New York Times Popcast. Телеканал HBO подтвердил эту информацию.

Финальный эпизод третьего сезона получил название In God We Trust. Для многих поклонников новость не стала громом среди ясного неба: сама исполнительница главной роли Зендея ранее намекала на завершение, а в индустрии давно ходили слухи, что продолжения не будет.

Напомним, что между вторым и третьим сезонами прошло четыре года. За это время большинство актеров «Эйфории» превратились в звезд мирового масштаба. Их плотные съемочные графики и производственные сложности постоянно откладывали работу над новым сезоном.

Сам Левинсон признался, что предпочитает не строить долгосрочных планов.

«Я отношусь к каждому сезону так, будто он последний. Сохраняю сосредоточенность на работе и оставляю будущее сериала в руках бога», — заявил постановщик.

Премьера «Эйфории» состоялась в 2019 году. За семь лет существования сериала вышли три сезона и 24 эпизода. Шоу рассказывало о группе подростков, проходящих через зависимость, поиск себя, травмы, влюбленности и влияние социальных сетей. Третий сезон был сосредоточен на вопросах веры, искупления и морального выбора.

