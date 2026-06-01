Первый выпускной Школы креативных индустрий состоялся в Подмосковье

29 мая в Орехово‐Зуевском городском округе состоялся первый выпуск Школы креативных индустрий «ОреШКИ». Это первая школа подобного профиля в Московской области, созданная на базе Детской школы искусств им. Я. Флиера. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Торжественное вручение свидетельств об окончании программы получили 70 молодых людей, за 2 года освоивших современные творческие профессии.

Открытие школы стало частью проекта «Придумано в России». Новое отделение, по словам директора ДШИ им. Я. Флиера Ольги Андреевой, изменило представление о развитии школ искусств. Современное оборудование, инновационные методики и свобода творчества позволили раскрыть потенциал каждого ученика.

За время обучения учащиеся реализовали множество ярких проектов в разных направлениях. Например, в студии дизайна ребята погрузились в мир визуальных решений: разрабатывали фирменный стиль для местных предприятий, создавали коллекции одежды с элементами русского стиля, оформляли плакаты и афиши, а также работали над обложками музыкальных треков. Особой гордостью стал набор открыток «Мой папа — мой герой», посвященный участникам специальной военной операции — трогательный и глубокий проект, отражающий связь творчества с актуальными событиями.

Успехи учащихся говорят сами за себя: за время обучения они завоевали более 80 лауреатских званий на региональных, всероссийских и международных конкурсах и фестивалях.

