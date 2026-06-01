В Люберцах откроют новую многоуровневую парковку

В ЖК «Люберцы» одноименного округа откроют новую многоуровневую парковку, рассчитанную на 1 тыс. машино-мест. Главное управление государственного строительного надзора Московской области проверило объект и выдало заключение о соответствии проекту - вскоре здание введут в эксплуатацию.

Площадь десятиэтажного паркинга превысила 31 тыс. кв. м, там также разместили коммерческие помещения, автомойку на четыре поста и магазин сопутствующих товаров. Для водителей обустроили лифт, действует система видеонаблюдения, а также автоматическая система, которая при пожаре передаст сигнал экстренным службам.

Застройщиком проекта выступает компания «Самолет Девелопмент».

