Роботы-разведчики с ИИ: НАСА отправит на Луну дроны для поиска мест под базу

Американское космическое агентство готовит прорыв. Для строительства обитаемой базы на Луне НАСА задействует дроны с искусственным интеллектом. Они будут обследовать местность, искать безопасные места для посадки и, возможно, работать без участия человека. Глава программы Карлос Гарсиа-Галан назвал ИИ одним из ключевых направлений. Об этом сообщает Lenta.ru.

Руководитель программы создания лунной базы НАСА Карлос Гарсиа-Галан рассказал о планах американцев. По его словам, автоматические дроны, оснащенные искусственным интеллектом, станут незаменимыми помощниками. Им поручат разведку территории, поиск подходящих площадок для высадки и, вероятно, другие задачи, где алгоритмы справятся быстрее и точнее человека.

Пока проект находится на начальной стадии проектирования. Однако ставка на роботизацию очевидна: ИИ позволит сократить риски для астронавтов и ускорить подготовку к строительству постоянной базы. Гарсиа-Галан подчеркнул, что интеллектуальные дроны смогут самостоятельно принимать решения в нестандартной обстановке.

Если испытания пройдут успешно, через несколько лет беспилотники с ИИ начнут прокладывать путь для людей.

