В Подольске к 1 сентября завершат капремонт школы

В здании корпуса школы №21 в Подольске на проспекте Юных Ленинцев, дом № 90 продолжается капитальный ремонт, стройготовность достигла 60% - работы завершат к 1 сентября 2026 года. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках областной государственной программы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры и нацпроекта «Молодежь и дети», в них задействованы 50 человек и одна единица техники. Строители ведут общестроительные и отделочные работы, ремонт кровли и фасада, монтаж оконных блоков и инженерных коммуникаций.

В здании отремонтируют кровлю, утеплят и обновят фасад и входную группу, заменят системы отопления, вентиляции, канализации, сантехническое оборудование, окна и двери, проведут внутренние ремонтные работы и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.