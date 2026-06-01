В Шатуре более чем на 70% завершили капремонт «Коробовского дома культуры»

В селе Дмитровский Погост муниципального округа Шатура продолжается капитальный ремонт «Коробовского Дома культуры», строительная готовность объекта превысила 72%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Семья» за счет средств бюджета. В них задействованы 55 человек и две единицы техники. Строители ведут общестроительные и отделочные работы, монтаж инженерных коммуникаций.

В рамках ремонта в здании обновят кровлю, водосточную систему, инженерные коммуникации, установят видеонаблюдение и систему пожарной безопасности, обновят фасад и не только. Работы завершат в 2026 году.

