Союз художников РФ открыл крупнейшую за последние годы выставку в столице
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
В столице открылась крупнейшая за последние годы выставка Союза художников России, которая объединяет мастеров со всей России. Об этом сообщает Общественное телевидение России.
Отмечается, что посетители экспозиции смогут увидеть живопись, скульптуру, графику, декоративно-прикладное, народное искусство и прочее.
Добавляется, что на трех площадках представлены произведения известных авторов, и непопулярных, молодых художников.
Уточняется, что экспозиция будет работать до конца февраля.