Сокуров опроверг информацию о завершении своей карьеры

Российский режиссер Александр Сокуров опроверг информацию и заявил, что слова о его уходе были вырваны из контекста. Он не перестанет снимать кино, но условия для этого стремительно ухудшаются. Об этом сообщило издание ТАСС .

Как подчеркнул Сокуров, он не говорил о завершении своей карьеры и имел в виду лишь то, что у него нет возможности продолжать свою работу, находясь в России.

Новости о том, что режиссер завершает карьеру появилась после того, как Сокуров провел беседу с порталом News.ru. В ходе данного разговора он заявил, что после запрета его фильма «Сказка» российским Министерством культуры, его карьера в прокате «кажется, завершилась».

Информация о запрете кино появилась впервые в октябре. Тогда Сокуров сравнивал данную ситуацию с СССР, при котором, его фильмы также были запрещены к прокату.