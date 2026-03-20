Солистов и творческие коллективы Подмосковья пригласили поучаствовать в конкурсе «Фатьяновские соловьи»

Конкурс реализуется при поддержке Законодательного Собрания Владимирской области и Министерства культуры Владимирской области. Он посвящен сохранению и популяризации творческого наследия поэта-песенника Алексея Фатьянова, выявлению и поддержке талантливых исполнителей, расширению и укреплению культурных связей между регионами ЦФО.

К участию приглашаются отдельные исполнители и творческие коллективы из регионов ЦФО в возрасте от 16 до 35 лет (включительно).

Конкурс проводится в 3 тура:

- I тур (отборочный, заочный): с 5 марта 2026 года по 29 мая 2026 года;

- II тур (полуфинальный, очно-заочный): проводится публично в виде конкурсных прослушиваний вышедших в полуфинал участников в июне 2026 года в городе Владимир;

- III тур (финальный, очный): выступления финалистов, подведение итогов Конкурса (определение абсолютного победителя конкурса, присуждение 2 и 3 места в каждой возрастной категории).

Церемония награждения состоится в июле 2026 года в рамках проведения Всероссийского Фатьяновского праздника поэзии и песни в городе Вязники Владимирской области.