Федеральная служба безопасности ежедневно, словно по расписанию, отчитывается о предотвращении двух-трех диверсионных актов, но за каждой такой сухой цифрой стоит пугающая реальность, которую вскрыл в разговоре с Общественной Службой Новостей почетный президент ассоциации «Альфа», ветеран спецподразделения Сергей Гончаров. Эксперт без обиняков заявил: украинские СБУ и ГУР сегодня не испытывают ровно никаких проблем с поиском исполнителей для убийств, терактов и диверсий на российской территории. По его словам, это уже не исключительные «спецоперации» противника, а рутинный поток, в котором враг нашел для себя удивительно простые ресурсы.

В чем же секрет такой результативности вербовщиков? Гончаров обращает внимание на цифры, которые обычно лежат в плоскости социальной статистики, а не контрразведки. Более семи миллионов украинских беженцев, нашедших пристанище в России, и около шести миллионов (а по факту — больше) трудовых мигрантов образуют колоссальный «человеческий океан», в котором найти нужного человека для точечного задания проще простого. Эксперт уточняет, что часть беженцев уже получила российские паспорта, причем делали это целенаправленно, по заданию своих кураторов. А для мигрантов, которые живут в стране годами, сумма в 100 долларов становится весомым аргументом, чтобы взять в руки взрывчатку или выполнить инструкцию из телефона.

Суть происходящего, по мнению ветерана «Альфы», гораздо глубже традиционных представлений о борьбе с терроризмом. Он констатирует, что мы имеем дело с ежедневной практикой, а разовые громкие предотвращения — лишь верхушка айсберга. При этом технический прогресс сделал черную работу еще более доступной: личные встречи с агентурой ушли в прошлое. Вербовка сегодня производится удаленно, через мессенджеры и кол-центры, работающие на территории Украины, что практически исключает риск для организаторов и делает систему массовой и трудноискоренимой.

Итог, который подводит Гончаров, звучит откровенно мрачно. Он не видит хороших перспектив для решения проблемы, считая, что ужесточение миграционного контроля ситуацию кардинально не изменит — мы имеем то, что имеем, и это стало данностью. Поскольку страна, по его словам, окружена враждебными силами, проблем с ввозом опасных грузов и проникновением подготовленных исполнителей не предвидится. Единственное, что остается делать силовикам — продолжать вылавливать тех, кого «заказали» по телефону, понимая, что цена этого противостояния — не только сорванные теракты, но и ежедневная работа с тем человеческим материалом, который оказался слишком уязвим для злого умысла.

Ранее сообщалось, что российские спецслужбы накрыли крупнейшую сеть по вербовке школьников.