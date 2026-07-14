Дочь Моники Беллуччи дебютировала на подиуме

16-летняя дочь легендарной итальянской актрисы Моники Беллуччи и французского актера Венсана Касселя совершила свой первый выход на подиум, пишет Super. Она приняла участие в показе новой коллекции Dolce & Gabbana Alta Moda, который прошел в Италии.

Для дебютного дефиле юная модель примерила яркий образ в фирменной эстетике бренда — платье с цветочным принтом и массивное ожерелье в виде креста, которое стало главным акцентом всего лука.

Это не первый опыт Леони в индустрии моды. Ранее она уже снималась для французского журнала Madame Figaro, однако именно выход на подиум знаменует ее официальное вхождение в мир высокой моды.

Леони родилась в 2010 году и является младшей дочерью Моники и Венсана, которые состояли в браке с 1999 по 2013 годы. Ее старшая сестра, Дева Кассель, уже несколько лет успешно работает моделью и сотрудничает с ведущими мировыми домами моды.

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