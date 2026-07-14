Кот Рыжий сбросил полкило: в Подольске питомцу удалили опухоль весом больше 500 граммов

В Подольске ветеринарные хирурги спасли 16-летнего кота по кличке Рыжий, удалив ему опухоль весом 550 граммов. Образование размером с кулак развилось на голове животного всего за несколько месяцев, а операцию осложняли хроническая почечная недостаточность, диабет и вирус иммунодефицита. Об этом пишет REGIONS .

Когда владелица принесла Рыжего в приемный покой, специалисты увидели на его голове шишку, которая стремительно выросла из мелких бугорков. Клиническое обследование подтвердило кистозный характер новообразования — удаление стало единственным шансом на спасение. Однако у пациента диагностировали целый букет сопутствующих болезней: почечную недостаточность, сахарный диабет и вирус иммунодефицита. К тому же возраст перевалил за полтора десятка лет, что многократно увеличивало анестезиологические риски.

Хирурги решили действовать. Многочасовая операция прошла без срывов, а когда опухоль извлекли и положили на весы, результат впечатлил даже опытных врачей — ровно 550 граммов. Для кота с массой тела 5,3 кг это была колоссальная нагрузка. Гистология принесла облегчение: новообразование оказалось низкозлокачественным, прогноз благоприятный.

Сейчас Рыжий дома — ест, пьет, умывается и точит когти. Владельцы отмечают, что кот явно наслаждается жизнью. Врачи предупредили о возможности рецидива, но разработали четкий план диспансерного наблюдения.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области напоминают: появление вялости, рвоты, изменения аппетита или странного поведения у питомца — повод немедленно показать его специалисту. Адрес ближайшей государственной клиники можно узнать по телефону 8 (495) 668-01-25, запись — через региональный портал госуслуг.