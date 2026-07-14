Врачей бьют, а статьи нет? Адвокат раскрыл юридическую логику

Последние недели вновь всколыхнули общественность вопиющими случаями агрессии в адрес врачей: в Улан-Удэ супружеская пара напала на гинеколога за отказ принять без очереди, а в Челябинской области возбудили дело против молодчиков, избивших бригаду скорой помощи. В ответ на справедливый общественный запрос об усилении защиты медработников заслуженный юрист Иван Соловьев в интервью Общественной Службе Новостей дал предельно честный и прагматичный ответ, объяснив, почему наш Уголовный кодекс РФ до сих пор не выделяет врачей в особую категорию, подобно полицейским или военнослужащим.

Ключевая причина, по словам эксперта, кроется в специфике служебных функций представителей власти. Полицейские несут оружие, обеспечивают порядок, и нападения на них часто преследуют цель завладения табельным оружием, формой или спецсредствами. Именно поэтому закон предусматривает суровые статьи 317 и 318 УК РФ, карающие посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных и военных. Но если проводить эту логику дальше, возникает резонный вопрос: а почему тогда не защитить так же учителей, соцработников, газовщиков и таксистов, на которых тоже нападают регулярно? Соловьев прямо указывает на эту подмену тезиса — агрессия в обществе не избирательна, и создавать «особые привилегии» для каждой рисковой профессии просто невозможно и юридически абсурдно.

Однако это не значит, что медики остаются беззащитны перед законом. Эксперт напоминает, что существует отдельная статья 6.36 КоАП, которая прямо квалифицирует воспрепятствование оказанию медпомощи, включая и физическое нападение. Правда, здесь кроется главная боль: штраф по этой статье составляет смехотворные четыре-пять тысяч рублей. По данным Минздрава, в зоне особого риска ежегодно фиксируют порядка двух тысяч нападений именно на бригады скорой помощи, но в реальности такие случаи редко заканчиваются одной административкой. Если нападение повлекло за собой телесные повреждения, автоматически вступают в силу общие статьи УК о побоях и причинении вреда здоровью, где ответственность уже вполне серьезная.

Соловьев резюмирует, что предложения выделить бригады скорой помощи в отдельный защищенный класс, конечно, звучали, но до сих пор законодатель не видит для этого достаточных оснований. Юрист подчеркивает: от насилия страдают представители десятков профессий, и создание для каждого «особого режима» безопасности разрушило бы системность права. Закон, по его мнению, должен защищать всех граждан одинаково вне зависимости от места работы, а существующих общих составов преступлений вкупе с административными нормами вполне достаточно, чтобы наказать виновного. Вопрос лишь в правоприменительной практике и неотвратимости наказания — если за удар по врачу будет следовать реальный срок по статье о телесных повреждениях, а не просто «пятитысячный» штраф, необходимость в отдельной статье отпадет сама собой.

Ранее сообщалось, что СК возбудил уголовное дело после избиения врача скорой помощи в Челябинске.