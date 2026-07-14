В то время как статистика бьет рекорды покупательной способности, а эксперты рапортуют о благополучии, политолог Наталья Макеева напоминает: русский человек устроен сложнее, чем кажется чиновникам от экономики. Заместитель директора Центра геополитических экспертиз в беседе с Pravda.Ru фактически провела границу между животным сытым существованием и глубоко осмысленной жизнью. По ее твердому убеждению, наполнение холодильника хоть и важно, но никогда не будет главным индикатором социального самочувствия наших граждан, особенно на фоне дискуссий о якобы «золотом веке» потребления.

Эти размышления стали логическим продолжением недавнего заявления коллеги — директора Центра социальной экономики Алексея Зубца, который на волне данных Росстата поспешил заявить, что россияне никогда не жили лучше. Да, сегодня мы можем позволить себе больше товаров, чем в девяностые или нулевые, и средняя корзина действительно выглядит внушительнее. Однако Макеева справедливо замечает, что за этой монетой есть обратная сторона: разрыв между столичным лоском и глубинкой остается колоссальным, а цифры в отчетах не лечат душевный дискомфорт, когда за окном — другая реальность. Тем более что поколение, заставшее голодные восьмидесятые-девяностые, сегодня вообще смотрит на текущие трудности сквозь пальцы — у них есть та самая «база для сравнения», которая превращает бытовые неудобства в мелочь.

Второй важный аспект, который поднимает эксперт, — это зона психологии и выживания. При наличии здоровья и навыков активный человек сегодня действительно может прокормить себя, это не проблема. Но суть в том, что на первый план выходят уже не экономические, а этические и цивилизационные запросы. «Человек — не животное, которому нужно чтобы еда была и пиво текло», — жестко формулирует Макеева. Русский народ, по ее словам, глубоко фрустрирован отсутствием высших смыслов и, что самое главное, социальной справедливости.

По ее словам, именно здесь и кроется главная интрига текущего момента. Людей угнетает не цена на гречку, а раздражающий контраст между их честным трудом и жизнью персонажей, чьи доходы невозможно объяснить. Ожидания смещаются в сторону идеологии: население жаждет контроля над стратегическими территориями и искоренения коррупции, видя в этом залог будущего. В новой фазе развития рынка труда неравенство режет глаз особенно остро, что заставляет многих предпочитать сберегать, а не тратить — это придает иллюзию безопасности и контроля, когда внешний мир штормит.

Резюмируя свою мысль, Макеева признает: нынешняя жизнь тяжелее, чем два десятилетия назад, но причины тому объективные, связанные с геополитикой. Однако народ, по ее наблюдениям из региональных поездок, готов терпеть многое, если четко понимает конечную цель и видит сакральный смысл в происходящем. В текущих условиях противостояния бытовые неурядицы окончательно отходят на второй план, уступая место переживаниям за военно-политические исходы. И пока аналитики спорят о росте выплат в промышленности, реальное настроение в обществе формирует не кошелек, а ощущение того, что справедливость и порядок в стране расставлены правильно.

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