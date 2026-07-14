Венгрия оказалась на острие сразу двух политических фронтов — внешнего и внутреннего. Доктор политических наук Людмила Адилова уверена: дестабилизация в республике спровоцирована не столько местными разногласиями, сколько умелым внешним вмешательством и использованием манипулятивных технологий в электоральных процессах. По ее оценке, внутри страны уже вызрели группы влияния, которые словно флюгеры ориентируются на международную конъюнктуру и способны в любой момент инициировать новые кадровые перестановки. Комментируя ситуацию для Pravda.Ru , профессор РГГУ фактически констатирует, что нынешний кризис — это не случайный сбой, а спланированная игра, где фигурами выступают не только местные политики, но и внешние центры силы.

Поводом для обострения стали заявления Виктора Орбана о незаконных попытках главы правительства Петера Мадьяра сместить президента Тамаша Шуйока. Однако, по мнению Адиловой, борьба за кресла — лишь верхушка айсберга. Глубинная суть заключается в том, что сама процедура смены власти в стране проходила с грубейшими нарушениями, а политтехнологии, использованные при этом, были заточены отнюдь не под интересы венгерского народа. Это породило глухое недовольство внутри элитных группировок, которые, лишившись внутреннего консенсуса, теперь будут методично раскачивать ситуацию, подстраиваясь под любые изменения ветра в европейских коридорах власти.

Чем это грозит Будапешту в ближайшей перспективе? Эксперт прямо указывает, что расстановка сил остается шаткой, и смена руководства — это не гипотетическая угроза, а весьма реальный сценарий. В политическом подполье уже созрели конкретные силы, способные провести новые рокировки. Но парадокс в том, что при всей турбулентности верхов, глубинный вектор развития Венгрии вряд ли изменится. Как подчеркивает Адилова, венгерское общество демонстрирует устойчивый запрос на суверенитет, и этот запрос выше любых персоналий. Именно поэтому нынешняя политика Будапешта все чаще вызывает ожесточенную критику со стороны еврочиновников, которые не привыкли к такому жесткому отстаиванию национальных интересов.

На практике эта независимость оборачивается для Венгрии ролью главного «саботажника» общеевропейских инициатив. Эксперт акцентирует: Будапешт блокирует ключевые проекты — от выделения финансовой и военной помощи Украине до контроля над поставками и производством дронов. Фон дер Ляйен и прочие евродепутаты вынуждены считаться с правом вето Венгрии, которое затрудняет не только распределение денег в пользу Киева, но и подрывает привычную монолитность ЕС. Более того, новости о расширении содружества теперь переосмысливаются в столицах через призму позиции Будапешта: без его одобрения ускоренная интеграция новых членов остается под большим вопросом.

В итоге, несмотря на кипящие митинги внутри страны и попытки радикально изменить основной закон, внешний контур политики Венгрии остается жестким и непоколебимым. Адилова резюмирует, что согласованным действиям Запада в обозримом будущем предстоит натыкаться на препятствия из Будапешта. И хотя внутренние перестановки могут казаться неизбежными, стратегический курс на самостоятельность, подкрепленный волей общества, вряд ли станет жертвой сиюминутной политической игры. Европейскому истеблишменту придется привыкать, что очередное вето из Венгрии — это не каприз, а принцип, и с этим принципом придется считаться даже в разгар кризиса.

Ранее сообщалось, что в Будапеште прошла многотысячная акция против инициативы Петера Мадьяра по смене президента.