Ушел из жизни актер Джош Гризетти, сыгравший в сериале «Удивительная миссис Мейзел»

По информации, которую опубликовал его близкий друг и коллега по бродвейским постановкам Роб МакКлюр, артист свел счеты с жизнью. У Джоша осталась жена Маккензи, с которой он прожил в браке шесть лет.

Смерть любимого артиста стала шоком для многих его коллег. Актриса Донна Мерфи назвала его прекрасным человеком и одаренным актером. Сьерра Боггесс, игравшая с Гризетти в спектакле «Это должен был быть ты», отметила его талант не только как актера, но и как режиссера и сценариста.

Гризетти известен не только по роли в «Удивительной миссис Мейзел». Он снимался в сериалах «Медсестра Джеки», «Хорошая борьба», а также в фильмах «Люди в черном 3», «Дорога перемен», «Роковая страсть» и многих других. Но главным его призванием всегда оставался театр. Он выходил на сцену, играл в классических и современных постановках, а еще — учил других.

Ранее стала известна причина смерти актера из «Парка юрского периода» Сэма Нилла.