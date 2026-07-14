Встреча с белочкой довела жителя Красногорска до больницы

Общение с дикой природой обернулось госпитализацией для жителя Красногорска, сообщает REGIONS . Мужчина поступил в травмпункт после того, как его укусила белка. Врачи приняли решение оставить пациента в больнице для проведения всего курса антирабических прививок и наблюдения за состоянием. Медики напоминают: даже самый безобидный на вид лесной зверек может стать переносчиком бешенства.

Травматолог Ибрагим Абакаров пояснил: для заражения бешенством достаточно одного укуса или даже простого попадания слюны на поврежденную кожу. Поэтому любой контакт с дикими животными — белками, ежами, зайцами — крайне нежелателен. Ни угощение, ни попытка погладить пушистого зверька не стоят риска оказаться на больничной койке.

Статистика Красногорской больницы за минувшую неделю подтверждает, что проблема не надумана. От зубов и когтей пострадали 16 человек. Лидерами по числу нападений стали домашние собаки — девять случаев. Еще пятерых искусали кошки, а один пациент пострадал от крысы.

Клещи, напротив, заметно сдали позиции. За неделю с их укусами обратились всего три человека — значительно меньше, чем в предыдущие периоды. Однако врачи советуют не расслабляться и по-прежнему соблюдать осторожность на прогулках, особенно в лесопарковых зонах.