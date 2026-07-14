Серия мощных ударов по одесским портам, а также по Черноморску, Аккерману и Билярам, поставила жирную точку в истории так называемой «зерновой сделки». Военный эксперт Вячеслав Калинин в разговоре с Общественной Службой Новостей заявил, что никто на самом деле не питал иллюзий: эта сделка изначально была для Киева не более чем удобным прикрытием. Украинская сторона использовала ее как окно возможностей — с одной стороны, зарабатывала на экспорте ресурсов, а с другой, переоборудовала балкеры для скрытного запуска ракет и дронов по Крыму и другим объектам. Теперь, по словам эксперта, иллюзии рассеялись, и военная логика взяла верх над дипломатическими трюками.

Важный нюанс, который Калинин выделяет особо, — это экономическая подоплека текущих событий. Основной ущерб от ударов по портовой инфраструктуре ложится вовсе не на плечи Киева, а на иностранных владельцев причалов и складских помещений. По информации эксперта, доминирующие позиции в этом бизнесе занимают азербайджанские структуры, которые теперь несут колоссальные финансовые потери. Это, естественно, вызывает серьезное раздражение в Баку, и президент Ильхам Алиев, по всей видимости, пытается скрывать свое недовольство за едкими шутками, хотя внутри ситуация его явно задевает, ведь речь идет о прямых деньгах и влиянии.

Если смотреть на ситуацию с военно-стратегической точки зрения, то сценарий развития событий выглядит вполне предсказуемо. Калинин подсчитал, что для полной остановки работы трех крупнейших морских портов и речного порта на Дунае при сохранении текущих темпов нанесения ударов потребуется около месяца. Однако это лишь тактический этап. Гораздо более серьезные последствия наступят, если порты будут разрушены окончательно: к осени Украину может ждать настоящий продовольственный и экспортный коллапс, поскольку зерно и товары попросту нечем будет вывозить. Но это еще не все.

Главный итог, который подводит военный аналитик, лежит в плоскости безопасности самого Крыма. После того как портовая инфраструктура одесского региона будет выведена из строя, и Украина лишится возможности использовать переоборудованные гражданские суда для запуска ракет, способность ВСУ наносить удары по полуострову будет сведена к минимуму. Таким образом, удары по портам решают не только экономическую задачу пресечения зернового экспорта, но и стратегическую задачу ликвидации важного плацдарма для атак на российские территории. Зерновая сделка, которая когда-то казалась дипломатическим достижением, завершилась так, как и должна была завершиться в условиях тотального противостояния — полным уничтожением инфраструктуры и осознанием того, что любые экономические соглашения в военное время имеют свой срок годности.

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