«Солнечная долина лыж вместо тухляка»: Губерниев пообещал революцию в лыжном спорте

«Я блистательно выиграю выборы президента Федерации лыжных гонок России. Мы объединим ее в одну организацию вместе с нашими друзьями из сноуборда, фристайла и остальных лыжных федераций. Соберем крепкую профессиональную команду. За три дня вместо тухляка в лыжах будет настоящая солнечная долина лыжных гонок и всех остальных лыжных видов спорта», — сказал Губерниев.