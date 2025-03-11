«Солнечная долина лыж вместо тухляка»: Губерниев пообещал революцию в лыжном спорте
Комментатор Губерниев: я блистательно выиграю выборы президента ФЛГР
Фото: [t.me/Degtyarev_Info]
Журналист и комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев рассказал порталу «ВсеПроСпорт» о своих планах в случае избрания президентом Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).
Губерниев остался крайне недоволен организацией чемпионата России по лыжным гонкам в Казани и выразил желание возглавить ФЛГР, чтобы «навести там порядок».
«Я блистательно выиграю выборы президента Федерации лыжных гонок России. Мы объединим ее в одну организацию вместе с нашими друзьями из сноуборда, фристайла и остальных лыжных федераций. Соберем крепкую профессиональную команду. За три дня вместо тухляка в лыжах будет настоящая солнечная долина лыжных гонок и всех остальных лыжных видов спорта», — сказал Губерниев.
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев назначил популярного комментатора свои советником.
Известно, что Дмитрий Губерниев уже много лет конфликтует с главой ФЛГР, трехкратной олимпийской чемпионкой Еленой Вяльбе.