«Сьон» хочет усилиться российскими футболистами

Швейцарский футбольный клуб «Сьон» хотел бы усилиться российскими игроками. Об этом в разговоре со Sport24 заявил президент клуба Кристиан Константин.

Он отметил, что внимательно следит за чемпионатом РПЛ.

«Мы в поисках хорошей девятки, быстрого и умного атакующего крайнего полузащитника и шестерки», — уточнил Константин.

В составе швейцарского клуба уже выступает российский полузащитник Антон Миранчук. В нынешнем сезоне он провел 24 матча в швейцарской Суперлиге, в которых забил два мяча и отдал три передачи.

Ранее стало известно, что лучший бомбардир РПЛ Манфред Угальде может покинуть «Спартак». Костариканцем интересуются несколько европейских клубов.